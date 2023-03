Ricorso Juve, la risposta del club: «Nessun risultato sportivo alterato»

Ricorso Juve, il club bianconero risponde alle accuse di alterazione del campionato: «Nessun risultato alterato»

L’ANSA ha riportato alcuni elementi chiave delle 99 pagine di ricorso presentato dalla Juve al Collegio di Garanzia del CONI contro i 15 punti di penalizzazione.

Si legge che «la Corte d’Appello federale ha utilizzato elementi probatori dell’inchiesta penale per creare in realtà un fatto illecito nuovo a carico dei deferiti», oltre al fatto che l’accusa mossa ai bianconeri di «alterazione del risultato sportivo» è considerata «infondata e palesemente estranea ai capi di incolpazione». Il club bianconero spiega poi che le «plusvalenze da operazioni cosiddette incrociate comportano un beneficio di tipo meramente finanziario ma non producono alcuna liquidità, utilizzabile ad esempio in una campagna acquisti».