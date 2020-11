Il legale del Napoli, l’avvocato Mattia Grassani, ha parlato dopo il dibattimento dell’esito per il ricorso della gara contro la Juventus

L’avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss dopo il dibattimento del ricorso per la sentenza del Giudice Sportivo sulla gara contro la Juventus.

DIBATTIMENTO – «Un dibattimento di durata monstre, extra large, a mia memoria sull’omologazione del risultati di una gara, mai si era dedicato tanto tempo. Il dibattimento è stato soddisfacente, abbiamo messo in campo anima e cuore per spiegare che le partite si devono giocare sul campo».

DE LAURENTIIS – «Il presidente De Laurentiis è andato diritto al cuore dei giudici, si stava discutendo di problemi importanti come il diritto alla salute pubblica, non ci sono può confrontare con superficialità o sotto ordinati ad un sistema calcistico che deve adeguarsi. L’appello, secondo noi, ha buona ragione di concludersi positivamente per il Napoli, anche per ristabilire la regolarità».