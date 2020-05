Rientro Higuain: domani l’attaccante argentino tornerà a Torino

Rientro Higuain: l’attaccante argentino dovrebbe tornare a Torino entro la giornata di domani. È l’ultimo bianconero che manca

Arrivano importanti novità sul ritorno di Higuain a Torino. Dopo il rientro di Adrien Rabiot, la Juve si appresta a riabbracciare anche l’attaccante argentino.

Stando a quanto appreso da JuventusNews24, l’attaccante argentino dovrebbe partire dall’Argentina già questa sera con il rientro a Torino previsto per domani. Il Pipita aveva prolungato la propria permanenza in Sudamerica per stare vicino alla madre.