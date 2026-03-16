Rigore Scalvini Frattesi, svelato il dialogo tra il centrocampista e Manganiello: l’anticipazione di Bordocam. Le parole del difensore della Dea

Dagli studi di DAZN emerge un’anticipazione del prossimo episodio di Bordocam, con immagini e audio destinati ad alimentare ulteriormente le polemiche seguite a Inter-Atalanta. Come raccontato da Davide Bernardi nel corso della trasmissione, il focus si concentra soprattutto sui due momenti più contestati della gara: il gol convalidato alla squadra di Raffaele Palladino, allenatore della Dea, e il mancato rigore reclamato dall’Inter per il contatto tra Giorgio Scalvini, difensore centrale atalantino, e Davide Frattesi, mezzala offensiva nerazzurra. Le immagini ricostruiscono anche le proteste di Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, che ha vissuto in maniera accesissima il primo dei due episodi e che è poi stato espulso nel corso del secondo tempo. Il materiale mostrato da DAZN aggiunge così nuovi particolari a una partita già ampiamente discussa per la direzione arbitrale e per la gestione del Var.

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Il gol dell’Atalanta, la protesta di Chivu e il rosso al tecnico

Secondo la ricostruzione proposta da Bordocam, nell’azione del gol atalantino il piede di Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter, viene toccato da dietro da Sulemana. Immediata la reazione di Chivu, che si rivolge al quarto uomo gridando: «È fallo, è fallo». L’arbitro Manganiello, però, non cambia idea e sostiene che il giocatore sia scivolato. A quel punto il tecnico nerazzurro viene ammonito per essere uscito dall’area tecnica, con il direttore di gara che lo avverte in modo netto: «Se esce ancora dall’area tecnica lo butto fuori». Dopo la convalida della rete, Chivu entra nuovamente sul terreno di gioco e riceve il cartellino rosso. Anche in quel momento, secondo quanto emerso dalle immagini, il tecnico non avrebbe insultato l’arbitro, limitandosi a ripetere: «È fallo tutta la vita». Un episodio che racconta bene la tensione vissuta in panchina e la convinzione interista di aver subito un torto evidente.

Il rigore non dato e il dialogo acceso tra Frattesi, Scalvini e l’arbitro

Le immagini mostrate da DAZN si soffermano poi anche sul secondo episodio contestato, quello relativo al mancato rigore nel finale. Qui emerge in particolare il dialogo tra Frattesi e Scalvini subito dopo il contatto. Il centrocampista interista si rivolge così al difensore avversario: «Scalvo, m’hai preso. Te lo giuro su mia madre». Scalvini risponde negando il fallo: «Non ho calciato, ero fermo». Ma le proteste non si fermano lì, perché poi lo stesso Frattesi si rivolge anche all’arbitro con parole durissime: «Controllalo, guardalo. Neanche un controllo? Ma come fate?». DAZN ha inoltre mostrato anche un breve scambio prima del calcio d’inizio, con Frattesi che si rivolge a Dumfries dicendogli: «Denzi andiamo a farne un altro». Piccoli dettagli che, uniti agli audio e alle immagini, rendono ancora più chiara la temperatura emotiva di una sfida che continua a lasciare strascichi pesanti in casa Inter.