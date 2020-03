Rimborso abbonamenti, la soluzione di Cairo per i tifosi del Torino

Rimborso abbonamenti, la soluzione del presidente Cairo per i tifosi del Torino che hanno sottoscritto la tessera stagionale

Rimborso sì o rimborso no? E se sì, come e quando? Sono tanti i punti di domanda, in questi giorni, intorno alla situazione dei tifosi abbonati in Serie A. Un tema riguardo il quale è intervenuto anche Urbano Cairo.

«L’abbonato ha diritto ad essere rimborsato – ha spiegato il presidente del Torino -. Ma dobbiamo studiare delle formule che tengano conto di tutto. Ad esempio, una soluzione potrebbe essere che si possa consentire all’abbonato nella prossima stagione l’ingresso allo stadio gratuitamente per un numero di partite corrispondente a quelle non disputate nel campionato in corso».