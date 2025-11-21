Rinnovi Bologna, i felsinei vogliono blindare i proprio gioielli: il piano per prolungare il contratto di alcuni giocatori

Rinnovi Bologna, Di Vaio sta iniziando a ragionare sulla possibilità di andare a blindare alcuni giocatori. Ecco tutti i dettagli dei prolungamenti

Il Bologna vola alto in classifica e sogna in grande, ma per consolidare il progetto tecnico la dirigenza è chiamata a un massiccio lavoro diplomatico nelle prossime settimane. Tuttosport propone questa lettura della situazione. C’è praticamente una formazione intera da blindare per dare continuità al giocattolo rossoblù. La prima pietra l’hanno posata Giovanni Sartori e Marco Di Vaio con il prolungamento del portiere Lukasz Skorupski fino al 2027, un accordo che funge da apripista per il resto della rosa.



Il piano di rinnovi tocca ogni reparto. In difesa, Juan Miranda viaggia verso un’intesa fino al 2029, mentre per il greco Lykogiannīs e il leader storico De Silvestri (in primavera) si valutano prolungamenti annuali. La nota stonata riguarda Jhon Lucumì: il colombiano, già vicino all’addio in estate, ha il contratto in scadenza nel 2027 e i dialoghi per il rinnovo non decollano. Nonostante i tentativi di Saputo, una cessione estiva appare probabile.



Grande ottimismo invece a centrocampo. La priorità è chiudere entro Natale il rinnovo di Remo Freuler fino al 2028, per sventare possibili blitz della Roma di Gasperini, suo antico mentore. Lavori in corso anche per Nikola Moro (altri due o tre anni), mentre per Tommaso Pobega il riscatto obbligatorio dal Milan (7 milioni e contratto fino al 2029) scatterà automaticamente al primo punto conquistato dal Bologna dopo il 1° febbraio.

Infine, l’attacco, dove si blindano i gioielli. Per Jens Odgaard si prospetta un accordo fino al 2029 con opzione. Tempi più brevi per Santiago Castro: rinnovo al 2030 e stipendio raddoppiato per allontanare le sirene europee. La ciliegina sulla torta sarà “Orsonaldo”: per Riccardo Orsolini è pronto un contratto “a vita” (2029 più opzione) che lo renderà il più pagato della rosa con 3 milioni a stagione.