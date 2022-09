Rinnovi Juve, il club ha deciso: ecco qual è il piano da seguire

Rinnovi Juve, il club ha un piano ben preciso da seguire per i giocatori che andranno in scadenza: la situazione

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sui giocatori in scadenza in casa Juventus, svelando quale sarebbe il piano del club bianconero per il futuro.

L’obiettivo del club è quello di provare a contenere costi e spese, quindi non tutti sono sicuri di rimanere a Torino. Alex Sandro e Cuadrado non rimarranno oltre, mentre per Rabiot e Di Maria si dovrà vedere la volontà dei due. Su Pinsoglio il discorso non è di natura economica.