Rinnovi Torino, Cairo rassicura i sei in scadenza: il presidente granata vuole mantenere il focus sulla salvezza

Longo, Asta e Migliaccio. Ma non solo, anche Ansaldi, De Silvestri e Ujkani. Sono sei gli elementi in scadenza con il Torino, tre dello staff e tre elementi della squadra, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Il presidente granata Urbano Cairo ha voluto rassicurare tutti sulla posizione contrattuale: prima però si penserà alla salvezza, poi sarà il momento di trovare gli accordi per regolarizzare le posizioni.