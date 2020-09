Rinnovo Acerbi, faccia a faccia nel weekend. Il difensore è a Formello, oggi si unirà al gruppo per la doppia seduta

Il ritorno a Formello non è avvenuto nel migliore dei modi, ma Francesco Acerbi è tornato ad allenarsi dopo le tensioni negli ultimi giorni, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi.

Il difensore – si legge – ha lavorato in palestra di mattina, mentre nel pomeriggio la squadra ha effettuato la seduta di gruppo. Oggi doppia seduta anche per il calciatore, ma nel weekend ci sarà il vertice decisivo per l’eventuale rinnovo.