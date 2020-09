Rinnovo Acerbi, si lavora per l’accordo: ieri il confronto a Formello, ma ormai la tempesta sembra essere passata

Pace praticamente fatta. Francesco Acerbi rimarrà alla Lazio, ma soprattutto troverà in breve tempo l’accordo con la società per il prolungamento del contratto, come riportato dal Corriere dello Sport.

CONFRONTO – Ieri a Formello – si legge – c’è stato il confronto a quattro tra il giocatore, l’agente, Tare e Lotito: clima positivo, le parti hanno trovato subito un punto di incontro. Nei prossimi giorni ci sarà la firma.