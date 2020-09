Fiorentina, rinnovo Biraghi: accordo per il prolungamento fino al 2024

Rinnovo Biraghi: accordo con la Fiorentina per il prolungamento del contratto dell’esterno fino al 2024. I dettagli

Dopo il rientro alla Fiorentina in estate, ora il prolungamento di contratto. Cristiano Biraghi ha trovato l’accordo con il club viola fino a giugno 2024 con naturale adeguamento di contratto.

Un bell’attestato di stima per il classe 1992 che, dopo un anno infelice in nerazzurro, ora si candida a essere protagonista in maglia viola. Si attende solo l’ufficialità da parte della Fiorentina.