Rinnovo Brozovic, a fine stagione prolungamento fino al 2023

Rinnovo Brozovic, a fine stagione arriverà il prolungamento fino al 2023. Marotta toglierà anche la clausola

Un cambio totale rispetto a qualche tempo. Marcelo Brozovic – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – ormai è al centro del progetto dell’Inter.

Proprio per questo motivo il suo accordo verrà rinnovato al termine della stagione, con un prolungamento che si estenderà fino al 2023. Non solo un anno di contratto in più, ma anche l’eliminazione della clausola di 60 milioni di euro che sarà valida fino al 15 luglio.