Rinnovo Callejon, parla l’agente: «Tra le parti è venuto a mancare l’accordo»

Il rinnovo di Josè Maria Callejon tiene banco in casa Napoli. Sulla questione è intervenuto l’agente dello spagnolo ai microfoni di CalcioNapoli24.it. Le sue parole.

«Il calciatore è ancora impegnato anima e corpo con il Napoli e lo sarà fino a giugno. Non è arrivato l’accordo con la società per quanto riguarda il rinnovo di contratto ma questo non mette in dubbio il loro rispetto reciproco. Semplicemente la società ha dato un valore al suo impegno diverso da quello che si aspettava il ragazzo. Questo non mette in dubbio il suo impegno da qui a fine stagione».