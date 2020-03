Rinnovo Callejon, tutto in dubbio. Ma il giocatore resterà fino a luglio

Rinnovo Callejon, tutto in dubbio. Ormai l’addio sembra essere scontato, ma lo spagnolo può rimanere fino a luglio

Josè Callejon lascerà Napoli al termine del contratto. Nessun rinnovo dunque, almeno per il momento lo spagnolo non vuole proseguire la sua carriera in azzurro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, le parti hanno deciso una sorta di separazione consensuale. Non c’è accordo sull’eventuale rinnovo, ma il giocatore potrebbe rimanere fino a luglio per terminare la stagione.