Rinnovo Caputo, il Sassuolo si muove per convincere l’attaccante: la trattativa, al momento, è ancora in fase embrionale

Prove di rinnovo per Francesco Caputo. Il Sassuolo – come si legge su TuttoMercatoWeb.com -, ha iniziato il dialogo con il calciatore per poterlo convincere a rimanere in neroverde.

Nei prossimi giorni ci potrebbero essere nuovi sviluppi: tra circa due settimane – si legge – i negoziati dovrebbero entrare nel vivo. Al momento non ci sono ancora certezze, ma il Sassuolo vuole assolutamente trattenere il suo bomber.