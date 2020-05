Rinnovo Castagne, rebus in casa Atalanta. La società apre alla cessione, nel frattempo i nerazzurri lavorano già in entrata

In attesa di nuove indicazioni da parte di Governo e Lega, l’Atalanta prosegue le proprie attività in vista dell’eventuale ripartenza, ancora in bilico.

Nel frattempo gli orobici hanno iniziato a muoversi anche sul mercato: il rinnovo di Castagne rimane un rebus, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’ok alla cessione è arrivato da parte della società che nel frattempo si muove anche in entrata. Il profilo ideale? Quello di Maehle, danese del Genk.