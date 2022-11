Rinnovo Di Gregorio, il Monza vuole blindare il portiere: i dettagli

Il Monza prima di virare sugli acquisti deve cedere, ma intanto pensa a blindare chi sta facendo meglio in questa prima parte di stagione in Serie A come il portiere Di Gregorio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i brianzoli a breve parleranno con l’agente del giocatore per prolungare il contratto. Si parla di ritocco dell’ingaggio e nuova scadenza fissata al 2025.