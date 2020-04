Rinnovo Donnarumma: il Milan vuole trattenerlo. Ricco bonus in caso di Champions?

Il Milan non vuole rinunciare a Gianluigi Donnarumma: il portiere va in scadenza il prossimo anno e il club vuole tenerlo con sé

Tra gli argomenti più caldi sul tavolo di Ivan Gazidis c’è sicuramente quello relativo al futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e guadagna 6 milioni di euro. Se il Diavolo non vorrà perderlo a zero tra un anno è ovvio che in estate dovrà discutere con Gigio di un suo rinnovo o di una sua cessione.

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan vorrebbe trattenerlo con sé almeno un’altra stagione. Ma non sarà facile. Il portiere, come detto, guadagna tanto e rinnovargli il contratto fino al 2025 a cifre alte sarebbe un suicidio economico per le casse del Diavolo. Per questo si sta studiando un piano B. Secondo la Rosea la soluzione dunque potrebbe essere quella di una durata più breve del contratto (rinnovo fino al 2022) con uno stipendio fisso leggermente più basso, ma con l’inserimento di bonus legati alla Champions. In questa prospettiva anche l’eventuale spalmatura sarebbe meno onerosa per Donnarumma e a Elliott starebbe bene un rinnovo con stipendio da 5 milioni netti per la stagione 2021-22 più un bonus importante per la Champions.