Rinnovo Donnarumma, ora o mai più: incontro nelle prossime settimane? L’estremo difensore sembra orientato a restare

Gianluigi Donnarumma vuole restare al Milan. Proprio per questo motivo i rossoneri devono assolutamente iniziare a pensare al rinnovo, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il portiere rossonero appare sereno ed è orientato a restare al Milan. Bisogna però iniziare la trattativa per convincerlo a non lasciare il club. Ha uno stipendio doppio rispetto al nuovo tetto ingaggi – si legge -, ma venderlo ora non conviene.