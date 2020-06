Rinnovo Donnarumma, pronta la proposta da parte del Milan: si cerca un accordo sui 6 milioni di euro, Gazidis vuole blindarlo

Gazidis non vuole sentire ragioni, Gigio Donnarumma deve essere blindato. Il piano dei rossoneri è chiaro, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: il giocatore deve rimanere in rossonero.

Si lavora dunque al rinnovo, anche se non sarà affatto semplice: c’è la necessità di convincere il portiere rossonero a restare a Milano, per poter costruire un nuovo progetto. Settimane decisive, non c’è tempo da perdere.