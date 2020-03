Rinnovo Donnarumma, tutto in bilico: su di lui PSG o la Premier

Rinnovo Donnarumma, tutto è ancora in bilico per il portiere rossonero. Il portiere studia inglese, Premier e PSG nel futuro

Esigenze differenti. Raiola e Gazidis, almeno per quanto riguarda Gianluigi Donnarumma, hanno due visioni differenti. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, infatti, analizza il momento del portiere rossonero, in scadenza nel 2021.

Il rinnovo è ancora lontano, su di lui c’è il costante pressing da parte del PSG. Nel frattempo lui studia inglese, le sirene Premier potrebbero scattare in caso di mancato accordo con i rossoneri.