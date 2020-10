Rinnovo Dybala: appuntamento dopo il 5 ottobre

Rinnovo Dybala: l’argentino incontrerà i vertici bianconeri dopo il 5 ottobre, a mercato concluso. Le ultimissime sulla Joya

Andrea Pirlo non vede l’ora di aggiungere la freccia più importante al suo arco bianconero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala è pronto a tornare in campo e ritagliarsi uno spazio da protagonista nello scacchiere del Maestro.

Le belle notizie per la Joya non finiscono qui. A mercato chiuso, infatti, si tornerà a parlare anche del suo rinnovo di contratto (che scadrà nel 2022): Fabio Paratici e Jorge Antun, procuratore dell’argentino, si sono dati appuntamento dopo il 5 ottobre per riprendere il filo del discorso.