Rinnovo Dybala: contratto fino al 2024 a 10 milioni all’anno per la Joya

Rinnovo Dybala, la Juve blinda Paulo: 10 milioni fino al 2024. Il club bianconero è pronto a prolungare il contratto dalla Joya

La Juventus è pronta: il contratto di Paulo Dybala, in scadenza nel 2022, sarà rinnovato. Lo racconta il Corriere dello Sport che spiega come club e agente del giocatore, Jorge Antun, si siano già sentiti telefonicamente in dicembre. In teoria i giorni dopo la sosta per le Nazionali sarebbero dovuto essere quelle dell’incontro. Il Coronavirus farà slittare tutto di qualche settimana.

Non cambia però la sostanza, con la Juve pronta a blindare la propri Joya, sempre più centrale e centrata a Torino. Per l’argentino è pronto un contratto da top player: oltre 10 milioni all’anno fino al 2024.