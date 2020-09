Rinnovo Dybala: incontro tra Juve e agente a mercato finito. I dettagli

Agente Dybala a Torino: incontro con la Juve a mercato finito. Le novità sul futuro dell’attaccante argentino

L’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, è sbarcato ieri a Torino insieme alla madre del numero 10 della Juventus. Oggi lo incontrerà dieci per pianificare la stagione che verrà.

Secondo Tuttosport, Antun resterà in Italia per 3-4 settimane, anche per discutere nuove sponsorizzazioni a Milano. L’incontro con la Juventus è previsto a mercato finito, quindi dopo la data del 5 ottobre. La richiesta per l’ingaggio partirà da 10 milioni più bonus.