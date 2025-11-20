Rinnovo Dybala, la Roma ha preso una decisione importante: le ultimissime sull’argentino

Rinnovo Dybala, l’argentino spera di rinnovare con i giallorossi. Ma la Roma vuole prendersi del tempo prima di prendere la decisione definitiva

Il tema del rinnovo di Dybala è tornato centrale nelle ultime settimane, complice una serie di fattori che riguardano sia il presente sia il futuro della Roma. Paulo Dybala ha compiuto 32 anni da pochi giorni e sta lavorando per superare l’ennesimo infortunio muscolare, un problema che purtroppo si è ripresentato con una certa frequenza nelle ultime stagioni. L’argentino ha già saltato un paio di partite e questo elemento, inevitabilmente, pesa nelle valutazioni che la società giallorossa sta portando avanti in vista della scadenza del contratto, fissata al 30 giugno.

Il rinnovo di Dybala non è un tema semplice: da un lato c’è un giocatore dal talento indiscutibile, uno dei più amati dalla tifoseria e capace, quando sta bene, di alzare il livello tecnico della squadra in modo determinante. Dall’altro, però, ci sono considerazioni economiche e di sostenibilità che la Roma non può ignorare. L’ingaggio attuale, vicino agli 8 milioni di euro complessivi, è di fatto fuori portata per le linee strategiche che il club sta cercando di seguire. Già la scorsa estate era stato tentato un accordo per una spalmatura dell’ingaggio, senza però arrivare a una conclusione positiva.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ora la situazione impone una riflessione ancora più approfondita. Il club dovrà valutare attentamente se e come formulare una nuova proposta, che inevitabilmente sarà al ribasso rispetto alle cifre attuali. Il rinnovo di Dybala dipenderà quindi da un equilibrio delicato tra valore tecnico e sostenibilità economica, ma anche dalla reale disponibilità della Joya ad accettare condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle delle ultime stagioni.

Dal canto suo, Dybala ha sempre espresso grande affinità con l’ambiente romano: si trova bene in città, è stimato dalla tifoseria e ha instaurato un rapporto positivo con i compagni e la società. Tuttavia, anche per lui sarà fondamentale valutare la bontà dell’offerta, la durata del nuovo contratto e il progetto tecnico che gli verrà proposto.

Le prossime settimane saranno decisive. La Roma dovrà capire non solo quanto potrà investire, ma anche quanto potrà contare sul giocatore dal punto di vista fisico. E proprio qui si concentra il nodo principale del rinnovo di Dybala: un talento unico, ma con una continuità da ritrovare. Sarà da questo incrocio di esigenze che nascerà la decisione definitiva sul futuro dell’argentino in giallorosso.