Rinnovo Dybala: trattativa bloccata, il punto sul futuro della Joya

Di Marzio ha parlato della situazione Juve con il rinnovo del contratto di Paulo Dybala. Per il giornalista la situazione è ancora in stallo

Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, ha chiarito il punto sulla situazione del rinnovo contrattuale di Paulo Dybala, spiegando come mai la situazione sia andata in stallo. Ecco cosa ha detto.

«I giocatori importanti come Dybala devono rendersi conto che è un periodo difficile per le squadre. A livello di cifre e richieste bisognerà capire bene se Dybala accetterà di ridurre un po’ le richieste, per questo la situazione si è un po’ bloccata».