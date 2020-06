Rinnovo Esposito: l’attaccante cambia agente ma l’accordo con l’Inter è lontano

Rinnovo Esposito: l’attaccante ha deciso di cambiare agente ma permane la distanza con l’Inter per il prolungamento di contratto

Come spiega La Gazzetta dello Sport, sono giorni caldissimi per il futuro di Sebastiano Esposito, che il prossimo 2 luglio compirà 18 anni e vorrebbe festeggiare mettendo la firma su un nuovo contratto quinquennale con l’Inter. Eppure quello che sembrava una pura formalità a febbraio ora è cristallizzata. La famiglia Esposito, inoltre, avrebbe deciso di separarsi dall’attuale procuratore Augusto Carpeggiani, “colpevole” di aver trovato un’intesa col club non ritenuta adeguata. La famiglia del ragazzo vuole affidarsi a qualcun altro per ottenere il massimo dalla trattativa: il favorito sembra Federico Pastorello, agente di Lukaku e in ottimi rapporti con l’Inter.

La forbice tra domanda e offerta è ancora ampia. L‘Inter aveva in mente un percorso alla Agoumè (che ha rinnovato con l’Inter a 450 mila euro a stagione fino al 2025) mentre Esposito chiede quasi il doppio della cifra incassata dal francese. Lì il discorso si è interrotto. Sono passate diverse settimane dall’ultimo incontro e alcuni club hanno iniziato a sondare il terreno per non farsi trovare impreparati in caso di prestito. Tuttavia il presidente Zhang non vuole rivivere un nuovo caso Zaniolo e nessuno in casa Inter ha valutato – per ora – ipotesi diverse dalla cessione in prestito.