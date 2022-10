Rinnovo Foden (Sun), svelato il nuovo ingaggio: quanto verserà il City

Rinnovo Foden, svelato il nuovo ingaggio del talento inglese: ecco quanto gli verserà il Manchester City

Come riportato dal Sun, il Manchester City è pronto a blindare Phil Foden fino all’estate del 2027 con un rinnovo di contratto.

12 milioni di euro l’anno il nuovo ingaggio, per l’equivalente di quasi 200mila euro a settimana per quasi 5 anni. Cifre importanti che fanno capire quanto alta è la fiducia del club per il talentuoso centrocampista.