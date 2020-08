Rinnovo Gattuso, discorso rinviato: manca l’intesa sulle penali

Rino Gattuso discute del rinnovo con il Napoli. Al momento discorsi rinviati: manca infatti l’intesa sulle penali

L’incontro andato in scena a Capri tra Gattuso e De Laurentiis non ha portato a nessuna firma. Il rinnovo del tecnico dovrà aspettare ancora, nonostante ci sia sintonia tra le parti. I discorsi sono rinviati alla prossima primavera.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, manca l’accordo sulle penali. Il presidente vorrebbe infatti inserire una penale di 7 milioni per il tecnico nel caso in cui questo dovesse andar via prima del 2023.