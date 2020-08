Rinnovo Gattuso: le ultime dopo l’incontro con De Laurentiis

Oggi a Capri è andato in scena l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso per il rinnovo del tecnico

Nella splendida cornice di Capri è andato in scena oggi l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso per discutere del rinnovo del tecnico azzurro. Al vertice hanno partecipato anche il figlio di De Laurentiis, Edoardo, e il direttore sportivo Giuntoli.

Come riporta Gianluca Di Marzio, in un clima di di grande cordialità tra le parti, si è scelto di rinviare il discorso. Non c’è alcuna fretta di arrivare a una scelta definitiva e allora meglio parlarne più avanti. Stasera le parti si ritroveranno a cena ma non si discuterà del rinnovo del tecnico. L’intenzione comune è non essere vincolati da accordi lunghi e quindi aggiornarsi nelle prossime settimane.