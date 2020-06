Rinnovo Huntelaar Ajax, Overmars: «Può ancora essere utile per noi»

La felicità del direttore sportivo dell’Ajax Overmars dopo l’ufficialità del rinnovo di Huntelaar: le parole del dirigente

Intervenuto ai canali ufficiali dell’Ajax, Marc Overmars ha commentato la notizia del rinnovo di Klaas-Jan Huntelaar.

«E’ fantastico che proseguirà con noi per un altro anno. Volevamo tenere Klaas Jan e siamo convinti che possa ancora essere utile come giocatore per la prossima stagione. Ma anche per la crescita di talentuosi attaccanti come Lassina Traoré e Brian Brobbey. Abbiamo anche parlato del futuro e di altri ruoli per lui all’Ajax, ne parleremo in un secondo momento».