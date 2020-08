Rinnovo Ibrahimovic: il Milan ha presentato la sua proposta, si attende la risposta dello svedese

Il Milan resta in attesa di una risposta di Zlatan Ibrahimovic dopo che gli ha presentato la proposta di rinnovo

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan sembrava ormai una cosa fatta ma la firma dello svedese non è ancora arrivata. In via Aldo Rossi sono in attesa e sperano che il sì di Ibra arrivi il prima possibile perchè fino a quando non ci saranno certezze sulla sua permanenza il resto del mercato milanista non si può sbloccare.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha presentato la sua offerta da tempo e aspetta la risposta dello svedese ma non potrà farlo in eterno visto che c’è una stagione alle porte da pianificare. Se l’attaccante svedese non firmerà il rinnovo, il Milan sarà costretto a prendere un grande attaccante per sostituirlo, mentre se dovesse prolungare il suo contratto di un altro anno allora a quel punto la priorità verrebbe spostata in altri reparti.