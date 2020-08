Rinnovo Ibrahimovic: il Milan sale a 6 milioni, c’è aria di intesa

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sono molto vicini alla fumata bianca: la distanza si è ridotta a un milione

Novità significative per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese vuole 7 milioni e passa netti per la prossima stagione, mentre Elliott sinora aveva messo a disposizione un budget di 5 milioni netti per lui. Invece nelle conversazioni della giornata di ieri è emersa la disponibilità di Ivan Gazidis a rimodellare la propria proposta. Adesso si parla di 6 milioni “con l’elastico”. L’espressione serve a far capire che non si parla più di bonus veri e propri. Semmai di step programmati.

Con queste nuove basi la differenza tra domanda ed offerta scende a un milione di euro (2 al lordo). Un passo in avanti che induce tutte le parti all’ottimismo, anche se ancora il traguardo non è stato raggiunto. Il tempo stringe, considerando che il Milan è intenzionato a chiudere la partita prima del week-end. Lunedì c’è l’appuntamento del raduno e Stefano Pioli ci tiene ad avere tutti i suoi allievi presenti all’appello.