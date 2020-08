Rinnovo Ibrahimovic: la firma entro Ferragosto, contratto di un anno per lo svedese

Rinnovo Ibrahimovic: manca sempre meno alla firma sul prolungamento di contratto dello svedese con il Milan

La Gazzetta dello Sport è sicura. Non manca molto alla firma che legherà di nuovo Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il club rossonero lavora alla preparazione del contratto, che potrebbe avere la durata di un solo anno.

Il contratto preparato per lui è modulare, con una base fissa e tanti bonus legati al raggiungimento degli obiettivi di squadra e suoi personali. Alla fine Ibrahimovic potrebbe anche continuare a guadagnare quanto ha guadagnato in questi mesi, perché in caso di qualificazione alla prossima Champions League, di successo in Europa League e di un certo numero di gol e presenze potrebbe arrivare a cinque milioni netti o anche di più.

Secondo la Rosea la stretta di mano potrebbe arrivare da un momento all’altro. Sbloccando il mercato del Milan, per ora in costruzione, ma fermo nell’attesa del tassello più importante per il ritorno in Europa.