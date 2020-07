Rinnovo Ibrahimovic, la permanenza di Pioli cambia il futuro dello svedese: ora Ibra può rimanere in rossonero

Stefano Pioli è stato riconfermato sulla panchina del Milan, dunque il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere totalmente differente rispetto a quello ipotizzato qualche settimana fa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, nelle prossime ore la società incontrerà lo staff del giocatore per poter parlare del futuro. Probabilmente Gazidis potrebbe confermare anche Ibra, visto la scossa che ha trasmesso ai suoi compagni.