Rinnovo Ibrahimovic: rilancio del Milan, attesa per il sì dello svedese

Rinnovo Ibrahimovic: il Milan ha fatto un ulteriore rilancio per arrivare ad un accordo con lo svedese. Le ultime

Il Milan attende il sì di Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Gianluca Di Marzio il club rossonero ha fatto un ulteriore rilancio per raggiungere un accordo e ora spera di averlo per il raduno della squadra, il cui inizio è in programma per lunedì.

Filtra ottimismo per lo svedese, di sicuro considerato fondamentale per il progetto. Tuttavia la permanenza dipenderà da lui. Novità importanti nelle prossime ore.