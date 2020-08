Rinnovo Ibrahimovic: si cerca l’intesa sui bonus ma il Milan è ottimista

Continua a tenere banco in casa Milan il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: si cerca l’intesa definitiva sui bonus

Il mercato del Milan in questo momento ruota attorno al nome di Zlatan Ibrahimovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, la fumata bianca viene considerata la più probabile delle opzioni.

I motivi per i quali le parti non hanno ancora rinnovato le nozze sono essenzialmente di natura economica. E riguardano lo spinoso argomento dei bonus. Da quanto filtra, la proposta del Milan si basa su una parte fissa da circa 5 milioni (forse qualcosa in meno), a cui vanno appunto aggiunti alcuni bonus che, se raggiunti, permetterebbero a Zlatan persino di superare i 6 milioni che aveva chiesto.

Quali sono i bonus? Uno è per la qualificazione in Champions, del valore di circa mezzo milione. L’altro è per la conquista dell’Europa League e siamo sulla stessa cifra. Un altro ancora dovrebbe essere quello relativo a gol e presenze, presumibilmente con punto di accesso raggiungibile senza troppe difficoltà. Insomma, Ibra avrebbe diverse strade, personali e di squadra, per incrementare la parte fissa dell’ingaggio. E’ fra le pieghe di queste discussioni, evidentemente legate agli importi, che la trattativa fra club e Raiola non ha ancora trovato un approdo definitivo.