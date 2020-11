Rinnovo Inzaghi: firma possibile entro Natale, le ultime

Continuano i discorsi tra la Lazio e Simone Inzaghi per il rinnovo di contratto del tecnico biancoceleste. Le ultime

Secondo quanto riporta Il Messaggero la Lazio e Simone Inzaghi hanno iniziato ad intavolare i discorsi per il rinnovo di contratto del tecnico biancoceleste.

Inzaghi è un allenatore che sa il fatto suo e che Lotito farebbe bene a non farsi sfuggire. I due hanno chiacchierato qualche giorno fa, forse questa sosta potrà essere decisiva per gettare le basi del nuovo contratto e, perché no, firmarlo sotto l’albero di Natale.