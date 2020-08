Rinnovo Inzaghi, si va verso il rinnovo fino al 2022. Il tecnico biancoceleste potrebbe trovare l’accordo già nei prossimi giorni

Simone Inzaghi rimane alla Lazio, almeno per un altro anno. Il tecnico biancazzurro – come riportato da Sky Sport 24 – firmerà il prolungamento per un altro anno, fino al 2022.

Si parla anche di cifre: l’attuale allenatore della Lazio arriverà a percepire 3 milioni di euro l’anno. Nel frattempo la squadra prosegue il lavoro nel ritiro di Auronzo, in attesa di recuperare anche Lucas Leiva.