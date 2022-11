Rinnovo Leao, a che punto siamo: i premi Uefa sbloccano la situazione?

Ancora contatti per il rinnovo di Leao: ecco cosa può sbloccare la situazione in casa Milan per il nuovo contratto del portoghese

In casa Milan continua a tenere banco il tema Leao. Avanzano i discorsi per il rinnovo del contratto del fuoriclasse portoghese.

Secondo Il Corriere della Sera i premi UEFA potrebbero essere molto utili per provare a sbloccare finalmente la questione del rinnovo del 17 rossonero, il cui attuale contratto scade nel 2024. Le parti ne stanno discutendo, ma per il momento non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo.