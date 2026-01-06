Rinnovo Leao, mossa del Milan per il portoghese! L’indiscrezione sul suo futuro non lascia più dubbi

Rinnovo Leao, mossa del Milan per blindare il talento portoghese! L’indiscrezione sul suo futuro è questa, cosa sta succedendo

Il 2026 del Milan si apre con una priorità assoluta cerchiata in rosso sull’agenda della dirigenza: mettere al sicuro il gioiello più prezioso della corona rossonera. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, il club di via Aldo Rossi ha acceso i motori per il rinnovo contrattuale di Rafael Leão. Sebbene l’attuale accordo con il fuoriclasse portoghese scada nel giugno 2028, la società vuole giocare d’anticipo. La trattativa, avviata sottotraccia già nell’ottobre 2025, non nasce dall’urgenza, ma dalla volontà di riconoscere al numero 10 una centralità totale nel progetto, sia tecnica che economica.

La strategia: cifre da Re della Serie A

Dopo aver archiviato la pratica per Alexis Saelemaekers e con i discorsi ben avviati per i prolungamenti di Mike Maignan e Fikayo Tomori, il Milan vuole chiudere il cerchio blindando l’ossatura della squadra. L’obiettivo della proprietà è proporre a Leão un adeguamento che superi gli attuali 7 milioni di euro netti a stagione. Una mossa che proietterebbe l’ex Lille nell’olimpo dei “paperoni” del campionato italiano, allineandolo ai top player dell’Inter e confermandolo come volto immagine del brand Milan nel mondo.

La metamorfosi tattica: il capolavoro di Allegri

Alla base di questa rinnovata fiducia c’è la scommessa vinta da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha ridisegnato il ruolo di Leão, trasformandolo da ala anarchica a prima punta letale. Schierato stabilmente come “nove” di movimento, Leão ha risposto con una maturità inedita, diventando un fattore decisivo in zona gol. I numeri parlano chiaro: 6 reti in campionato, secondo solo a uno scatenato Christian Pulisic ma soprattutto gol “pesanti”. Leão si è trasformato nell’uomo dei punti: le sue marcature contro Fiorentina, Lazio e Cagliari hanno regalato vittorie sporche e fondamentali per la corsa Scudetto. Il suo dinamismo allunga le difese e apre autostrade per gli inserimenti dei centrocampisti come Loftus-Cheek. Il Milan ha trovato il suo bomber in casa, e ora vuole tenerselo stretto a vita.