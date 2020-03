Rinnovo Maksimovic, accordo raggiunto: manca solo la firma

Rinnovo Maksimovic, accordo raggiunto tra il giocatore e la società. Manca solo la firma, ma le parti hanno trovato l’intesa

Il rinnovo ancora non è ufficiale, ma Nikola Maksimovic si legherà al Napoli. Se dal fronte Milik non ci sono tantissime novità, il difensore vuole rimanere in azzurro. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione di alcuni giocatori in scadenza, tra cui quella del difensore centrale.

Si passerà da 1.2 milioni a 2.5 milioni, un adeguamento che ha convinto il calciatore a restare. Nel contratto verrà inserita anche la clausola di 50 milioni di euro.