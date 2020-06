Rinnovo Mertens: arrivata la firma del belga, accordo fino al 2022

È finalmente arrivata la firma di Dries Mertens sul rinnovo con il Napoli: accordo fino al 2022. I dettagli

Dries Mertens ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli. Come testimonia il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis è ormai ufficiale il prolungamento di contratto del centravanti belga.

Mertens ha rinnovato il sodalizio con il club partenopeo fino al 2022 e spera di festeggiare al meglio questo prolungamento stasera contro la Juve in finale di Coppa Italia.

Questo il comunicato ufficiale del Napoli: «La SSC Napoli è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Dries Mertens. L’attaccante ha siglato un accordo in azzurro per altre due stagioni con opzione per la terza».