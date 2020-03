Rinnovo Mkhitaryan, Raiola al lavoro con l’Arsenal: la Roma attende

Rinnovo Mkhitaryan, Raiola lavora con l’Arsenal per il rinnovo e per un ulteriore prestito oneroso. La Roma attende

La Roma vuole contare su Henrikh Mkhitaryan anche per la prossima stagione. Il giocatore armeno – come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – ha una valutazione di circa 25 milioni di euro.

La Roma non vuole acquistarlo definitivamente, ma il giocatore è in scadenza nel 2021: Mino Raiola, agente del calciatore, cercherà dunque di rinnovare il contratto coi Gunners per poi tornare nella Capitale sulla base di un prestito oneroso.