Rinnovo Pedro, lo spagnolo prende tempo: le ultime

In casa Lazio tiene banco il rinnovo di Pedro, l’attaccante spagnolo è in scadenza ma al momento prende tempo per pensare.

L’obiettivo è pensare al campionato e provare a restare nella zona Champions fino al termine della stagione poi si valuterà il futuro. Nessun caso, ma Pedro vuole capire la direzione della squadra per valutare e chiarire le sue idee. Lo scrive il Corriere dello Sport.