Rinnovo Pio Esposito Inter, club al lavoro per blindarlo: ingaggio quadruplicato! Le cifre e i dettagli del prolungamento dell’attaccante

Rinnovo Pio Esposito Inter, pronto il prolungamento dell’attaccante nerazzurro. Le cifre e i dettagli, club pronto a blindarlo

La stagione di altissimo livello disputata finora da Pio Esposito non è passata inosservata agli occhi degli scout internazionali. Il promettente centravanti moderno cresciuto nel vivaio dell’Inter è finito prepotentemente nel mirino di diverse big della Premier League e della Bundesliga, pronte a fare follie per assicurarsi le sue prestazioni. Tuttavia, la risposta arrivata dai vertici di Viale della Liberazione è stata tanto rapida quanto categorica: il giocatore non è sul mercato e rappresenta un pilastro inamovibile del progetto tecnico a lungo termine della Beneamata.

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Le cifre del rinnovo: ingaggio quadruplicato per Esposito

Secondo Il Giorno, il club meneghino sta lavorando alacremente per blindare il proprio talento. L’obiettivo primario della società è quello di prolungare l’attuale accordo contrattuale, la cui scadenza è attualmente fissata al 2030, di un ulteriore anno.

La vera novità, però, riguarda l’aspetto economico. La nuova busta paga di Pio Esposito subirà un’impennata clamorosa: lo stipendio sarà quasi quadruplicato, passando dall’attuale milione di euro circa (più bonus) a cifre da vero top player del futuro. Un adeguamento strameritato, pensato per premiare la crescita costante del ragazzo e per spegnere sul nascere qualsiasi sirena di mercato estera.

Il legame speciale con Cristian Chivu

A gioire maggiormente per questa blindatura societaria è Cristian Chivu. L’allenatore dell’Inter ha un rapporto privilegiato con l’attaccante, avendolo visto crescere e maturare fin dai tempi del settore giovanile.

Il tecnico nerazzurro conosce alla perfezione il ragazzo. Chivu sa esattamente come esaltare le doti fisiche e tecniche di Esposito all’interno del proprio scacchiere tattico. Poter contare su una guida tecnica che ha seguito l’intera trafila del giocatore garantisce all’Inter una continuità di rendimento rarissima nel calcio moderno. Con questa mossa, il futuro dell’attacco del Biscione appare in mani sicurissime.