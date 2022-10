Rinnovo Pioli, nuovo incontro con il Milan: cosa manca alla firma

Rinnovo Pioli, in programma un nuovo incontro con il Milan: cosa manca per arrivare alla firma dell’allenatore

Stefano Pioli è l’uomo copertina dell’attuale Milan. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il contratto dell’allenatore andrà scadrà il prossimo giugno 2023, ma il club detiene un’opzione di prolungamento per un’altra stagione.

Manca solamente un ultimo sì per far scattare il rinnovo automatico. Probabile che questo arrivi nel summit che avrà luogo nelle prossime settimane in sede rossonera.