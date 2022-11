Rinnovo Rabiot, cambia il futuro del francese? La Juventus riflette

Adrien Rabiot sempre più leader decisivo della Juventus, ma il rinnovo ancora è un mistero ma la società sta valutando il da farsi

Adrien Rabiot sempre più leader decisivo della Juventus, ma il rinnovo ancora è un mistero ma la società sta valutando il da farsi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il francese è in scadenza nel 2023 quindi i bianconeri devono affrettarsi per non perdere il centrocampista a zero. Le sue prestazioni sono in crescita e ora sta diventando determinante anche con i gol.