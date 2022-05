Rinnovo Sarri, domani nuovo incontro con la Lazio. I dettagli

Ieri il manager di Sarri, Fali Ramadani, era a Formello per parlare del rinnovo del tecnico biancoceleste. Domani un nuovo incontro

Il rinnovo di Maurizio Sarri con la Lazio continua a tenere banco in casa biancoceleste. Come riporta Il Messaggero, il manager del tecnico – Fali Ramadani – ieri era a Formello per incontrare Tare e discutere del prolungamento dell’allenatore.

La chiave per convolare a nozze sarà – senza ombre di dubbio – il mercato. Sarri vuole garanzie dal club circa la competitività della rosa per la prossima stagione.