Rinnovo Skriniar, lo slovacco a un bivio: cosa pensa l’Inter

Rinnovo Skriniar, il difensore slovacco a un bivio per il suo futuro: ecco intanto cosa pensa di fare l’Inter. Le ultime

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Inter è ottimista sul rinnovo di Milan Skriniar, sul quale vuole costruire anche la difesa del prossimo futuro.

Attualmente l’offerta del PSG rimane la priorità per il centrale, ma i nerazzurri non si danno per vinti e pensano di poter ribaltare la situazione per il prossimo futuro.